31.08.2018 10:24

К началу учебного года харьковчане получили неожиданный подарок от фискалов

Расширен перечень расходов, на которые распространяется налоговая скидка. Сегодня на официальной странице ГУ ДФС в Харьковской области сообщило, что с 28 июля текущего года вступил в действие Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», где физлицам существенно расширили список возможностей по налоговым льготам.



налоговые льготы

В частности Законом № 2477 внесены изменения , согласно которым, в перечень расходов, разрешенных для включения в налоговую скидку, в частности, относятся суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего , профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующей образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи.

Таким образом, если харьковчанин официально внес средства на счет детского сада или ВУЗа за своего ребенка, то он имеет право получить налоговую льготу с легальной зарплаты по официальному месту работы.

Очередное усилие налоговой по легализации заработных плат харьковчан имеет свое ограничение. Право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть - муж, жена, дети, родители.

Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в органы фискальной службы для получения налоговой скидки.

Для этого ему после окончания налогового года необходимо подать до 31 декабря декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму средств, уплаченных на образовательные услуги.

Также обращаем внимание на то, что налоговая скидка начисляется на доходы, полученные в виде заработной платы, при этом сумма налоговой скидки не должна превышать размер заработной платы, которую плательщик получил в течение года.

Обращаем внимание, что налоги с дополнительного дохода должны уплачивать все харьковчане, которые сдают свое жилье в аренду.

Таким образом, рассчитывать на налоговую скидку могут не только те харьковчане, которые будут декларировать расходы на оздоровление, но и те, кто вынужден все больше тратить на воспитание и обучение маленьких харьковчан.