Суд заставил харьковский кинотеатр заплатить почти 200 тысяч гривен долга

Днепровские хозяева развлекательного учреждения отличились редкой «забывчивостью», не выплачивая деньги за арендованную землю в харьковский горбюджет целый год.
Как сообщает Прокуратура, Хозсуд Днепропетровской области наказал своих земляков, которые управляли харьковским кинотеатром.
Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с одного из харьковских кинотеатров средств, задолженности за аренду земли под зданием.
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерины Шевцовой, речь идет об участке площадью 0,4 га в Шевченковском районе Харькова.
Владельцы кинотеатра, расположенного на этой территории, с сентября 2017 прекратили платить деньги за арендованную землю под сооружением.
При этом все это время заведение полноценно функционировал.
В общем кинотеатр задолжал в горбюджет 180 тыс. грн.
Иск прокуратуры рассматривался днепропетровским судом, поскольку именно там зарегистрированное юридическое лицо-владелец заведения.
Сейчас судебным решением исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
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