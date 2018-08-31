Главная Новости Власть Суд заставил харьковский кинотеатр заплатить почти 200 тысяч гривен долга
31.08.2018  13:18   

Суд заставил харьковский кинотеатр заплатить почти 200 тысяч гривен долга

Днепровские хозяева развлекательного учреждения отличились редкой «забывчивостью», не выплачивая деньги за арендованную землю в харьковский горбюджет целый год.


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Как сообщает Прокуратура,  Хозсуд Днепропетровской области наказал своих земляков, которые управляли харьковским кинотеатром.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с одного из харьковских кинотеатров средств, задолженности за аренду земли под зданием.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерины Шевцовой, речь идет об участке площадью 0,4 га в Шевченковском районе Харькова. 

Владельцы кинотеатра, расположенного на этой территории, с сентября 2017 прекратили платить деньги за арендованную землю под сооружением. 

При этом все это время заведение полноценно функционировал.
 
 В общем кинотеатр задолжал в горбюджет 180 тыс. грн.
 
 Иск прокуратуры рассматривался днепропетровским судом, поскольку именно там зарегистрированное юридическое лицо-владелец заведения.
 
 Сейчас судебным решением исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, долг, харьков, аренда
 
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