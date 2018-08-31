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31.08.2018  14:17   

В харьковских колониях отрабатывали освобождение заложников и подавление бунтов осужденных (ФОТО)

Учения групп быстрого реагирования прошли в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления проведены тренировки групп быстрого реагирования.

Во время учений отрабатывались действия на случай группового неповиновения и массовых беспорядков среди осужденных, захват заложников.

Личный состав был привлечен к тренировкам, практически отработал индивидуальные строевые приемы с противоударными щитами, практические действия во время совершения осужденными группового неповиновения и массовых беспорядков в учреждениях исполнения наказаний, а также тактику действий для их пресечения. 

Отработаны порядок проникновения на место захвата заложника, его освобождение и локализация правонарушителя.

Особое внимание было уделено мерам безопасного освобождения заложника и личной безопасности бойцов группы при проведении спецопераций.

Проведение регулярных учебных тренировок влияет на поддержание профессионализма личного состава учреждений, ведь от этого зависит их способность оперативно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Тэги:  учения, колония, харьков, беспорядки, заложники, бунт
 
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