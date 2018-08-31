31.08.2018 14:17

В харьковских колониях отрабатывали освобождение заложников и подавление бунтов осужденных (ФОТО)

Учения групп быстрого реагирования прошли в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления проведены тренировки групп быстрого реагирования.

Во время учений отрабатывались действия на случай группового неповиновения и массовых беспорядков среди осужденных, захват заложников.



Личный состав был привлечен к тренировкам, практически отработал индивидуальные строевые приемы с противоударными щитами, практические действия во время совершения осужденными группового неповиновения и массовых беспорядков в учреждениях исполнения наказаний, а также тактику действий для их пресечения.

Отработаны порядок проникновения на место захвата заложника, его освобождение и локализация правонарушителя.

Особое внимание было уделено мерам безопасного освобождения заложника и личной безопасности бойцов группы при проведении спецопераций.



Проведение регулярных учебных тренировок влияет на поддержание профессионализма личного состава учреждений, ведь от этого зависит их способность оперативно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.