31.08.2018 16:18

Харьковской конопляной королеве светит до 8 лет тюрьмы

Хозяйка плантации травки выращивала более двух с половиной сотен кустов.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила обвинительный акт в отношении 52-летней харьковчанки по ч. 2 ст. 310, ч 3. ст. 309 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли, незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотического средства в особо крупных размерах).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, незаконный посев наркотических растений обнаружили в одном из домовладений Московского района в середине июля этого года.



Во дворе харьковчанки, ранее судимой за наркопреступления, росло 255 кустов конопли.

Кроме того, во время санкционированного обыска у подозреваемой обнаружили и изъяли около 3 кг каннабиса, который, по данным следствия, она изготовила самостоятельно и сохраняла для собственного пользования.



Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы.