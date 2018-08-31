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31.08.2018  16:18   

Харьковской конопляной королеве светит до 8 лет тюрьмы

Хозяйка плантации травки выращивала более двух с половиной сотен кустов.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила обвинительный акт в отношении 52-летней харьковчанки по ч. 2 ст.  310, ч 3. ст.  309 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли, незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотического средства в особо крупных размерах).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, незаконный посев наркотических растений обнаружили в одном из домовладений Московского района в середине июля этого года.
 
 Во дворе харьковчанки, ранее судимой за наркопреступления, росло 255 кустов конопли. 

Кроме того, во время санкционированного обыска у подозреваемой обнаружили и изъяли около 3 кг каннабиса, который, по данным следствия, она изготовила самостоятельно и сохраняла для собственного пользования.
 
 Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  конопля, суд, харьков, прокуратура
 
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