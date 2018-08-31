31.08.2018 16:40

Министр социальной политики Украины Андрей Рева провел в Харькове выездное заседание (ФОТО)

30 августа на базе Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости Министр социальной политики Украины Андрей Рева провел выездное заседание Наблюдательного совета Украинского фонда социальных инвестиций.



//kha.dcz.gov.ua

Выездное заседание

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита министра в Харьков. Обсуждались проблемы устройства жилья для внутренне перемещенных лиц. А о вопросах трудоустройства переселенцев и жителей принимающих общин речь шла во время круглого стола на тему «Мобильный бизнес - просто, удобно, выгодно». Это мероприятие собрало работодателей легкой промышленности и представителей объединенных территориальных общин. Во время встречи дискутировали о введении бизнеса в сельской местности.

Начальник отдела организации предоставления услуг работодателям Харьковского областного центра занятости Инна Прохоренко отметила, что в мегаполисе есть острая потребность в швеях, а в сельской местности - наоборот: есть трудовой потенциал, работы нет. Миграция бизнеса из города в деревню позволит выровнять ситуацию, которая сложилась. Кроме того, это будет способствовать привлечению внутренних инвестиций для реального создания новых рабочих мест и трудоустройства на них безработных и ищущих работу.

Также участникам мероприятия презентовались возможности профессионального обучения в ХЦПТО ГСЗ по профессии «швея», в том числе и по дуальной системе. Когда теория излагается в учебном заведении, возможно дистанционно, а производственное обучение и практика на базе местных работодателей.

По итогам встречи участники круглого стола договорились о тесном сотрудничестве, развитие бизнеса на селе, привлечение к труду свободных трудовых ресурсов.