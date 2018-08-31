Завтра силовики соберутся на «Металлисте»

1 сентября в 19.30 на стадионе «Металлист» состоится поединок между командами «Шахтер» и «Мариуполь».
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 6 тысяч болельщиков.
Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 350 работников Нацполиции и 150 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
влажн.:
давл.:
ветер: