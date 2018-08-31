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31.08.2018  19:57   

Завтра силовики соберутся на «Металлисте»

1 сентября в 19.30 на стадионе «Металлист» состоится поединок между командами «Шахтер» и «Мариуполь».


// Нацполиция

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 6 тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 350 работников Нацполиции и 150 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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