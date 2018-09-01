01.09.2018 14:36

Игорь Терехов: Студенты – это центр мегаполиса

Первый вице-мэр Игорь Терехов поздравил первокурсников Харьковской академии городского хозяйства с наступившим учебным годом.



// Городской Дозор

«В этот день мне хочется поздравить студентов, потому что студенты – это центр мегаполиса, его сердце. Как проходит студенческая жизнь – так идет жизнь города, так город развивается. И конечно, самое лучшее – это студенческие годы, это перспектива, взгляд вперед, это наше будущее», – сказал в приветствии Игорь Терехов.



На церемонии первый заместитель Харьковского городского головы отметил, что между ХНАГХ и Харьковским горсоветом уже давно сложились теплые рабочие отношения.



«Мы воплощаем в жизнь много проектов, в том числе совершенно уникальный проект, который мы воплотили совместно с университетом. Его открыл ровно год назад, 1 сентября, Президент Украины Петр Порошенко. Это создание регионального центра предоставления услуг. Этот проект единственный с своем роде, ему нет равных в Украине. И нам совместными усилиями удалось его реализовать. Это очень знаково. Сегодня город совместно с университетом работает над другими инфраструктурными проектами. Это проекты и по теплоснабжению, и водоснабжению, и еще один уникальный проект - это проект-реконструкция бывшего здания Харьковского городского БТИ», – отметил первый вице-мэр.



После церемонии посвящения в студенты Игорь Терехов посетил научный центр «Мегаполис» в университете.



«Когда мы зашли в научный центр «Мегаполис», я был поражен тем, чем занимаются студенты. Они разрабатывают совершенно новые уникальные архитектурные формы. Да, это будущее, и мы должны уделять ему внимание.. Вы знаете, что всегда наш мэр Геннадий Адольфович Кернес говорит, что без прошлого нет будущего, но мы должны смотреть в будущее, смотреть на перспективы, видеть развитие города Харькова. И именно благодаря такому центру как «Мегаполис», именно благодаря университету имени Бекетова, мы развиваем наш город, мы смотрим в будущее с надеждой, с перспективой и самое главное – мы понимаем, что мы делаем и что будет делаться», – сказал Игорь Терехов.