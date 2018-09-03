03.09.2018 10:29

Геннадий Кернес поздравляет школьников с Днем знаний

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с началом нового учебного года.



// city.kharkov.ua

Уважаемые ребята, учителя и родители!



Искренне поздравляю вас с началом учебного года.

Первые звонки сегодня звенят на всех харьковских улицах, и я рад, что в нашем городе жизнь продолжается своим, правильным чередом. От имени городского совета я приветствую всех, для кого стартовал новый школьный марафон. Каникулы - это хорошо, но знания сегодня открывают все дороги, дают большие возможности, и пришло лучшее время получить их.

Это особенный день для первоклассников. Что пожелать? Не бойтесь, всем интересуйтесь, заводите друзей. Учиться не для школы, а для жизни – наверное, это лучшее напутствие, какое может быть 1 сентября. В добрый путь, ребята, все будет хорошо.

И, конечно, самые искренние пожелания учителям. Мы надеемся на вас и доверяем вам. Терпения вам, мудрых решений, спокойствия и сил.

Всем нам – школьникам, учителям, родителям - понадобится хорошее здоровье, трудолюбие и удача.

С Днем знаний! Мира, добра и благополучия всем харьковчанам и тем, для кого наш город стал домом.

С уважением,

Харьковский городской голова Геннадий Кернес