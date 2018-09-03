Геннадий Кернес поздравляет школьников с Днем знаний

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с началом нового учебного года.
Уважаемые ребята, учителя и родители!
Искренне поздравляю вас с началом учебного года.
Первые звонки сегодня звенят на всех харьковских улицах, и я рад, что в нашем городе жизнь продолжается своим, правильным чередом. От имени городского совета я приветствую всех, для кого стартовал новый школьный марафон. Каникулы - это хорошо, но знания сегодня открывают все дороги, дают большие возможности, и пришло лучшее время получить их.
Это особенный день для первоклассников. Что пожелать? Не бойтесь, всем интересуйтесь, заводите друзей. Учиться не для школы, а для жизни – наверное, это лучшее напутствие, какое может быть 1 сентября. В добрый путь, ребята, все будет хорошо.
И, конечно, самые искренние пожелания учителям. Мы надеемся на вас и доверяем вам. Терпения вам, мудрых решений, спокойствия и сил.
Всем нам – школьникам, учителям, родителям - понадобится хорошее здоровье, трудолюбие и удача.
С Днем знаний! Мира, добра и благополучия всем харьковчанам и тем, для кого наш город стал домом.
С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: