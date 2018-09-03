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03.09.2018  10:29   

Геннадий Кернес поздравляет школьников с Днем знаний

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с началом нового учебного года.


// city.kharkov.ua

Уважаемые ребята, учителя и родители!

Искренне поздравляю вас с началом учебного года. 

Первые звонки сегодня звенят на всех харьковских улицах, и я рад, что в нашем городе жизнь продолжается своим, правильным чередом. От имени городского совета я приветствую всех, для кого стартовал новый школьный марафон. Каникулы  - это хорошо, но знания сегодня открывают все дороги, дают большие возможности, и пришло лучшее время получить их.  

Это особенный день для первоклассников. Что пожелать? Не бойтесь, всем интересуйтесь, заводите друзей. Учиться не для школы, а для жизни – наверное, это лучшее напутствие, какое может быть 1 сентября. В добрый путь, ребята, все будет хорошо.  

И, конечно, самые искренние пожелания учителям. Мы надеемся на вас и доверяем вам. Терпения вам, мудрых решений, спокойствия и сил.  

Всем нам – школьникам, учителям, родителям - понадобится  хорошее здоровье, трудолюбие и удача.    

С Днем знаний! Мира, добра и благополучия всем харьковчанам и тем, для кого наш город стал домом.

С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, день знаний, харьков
 
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