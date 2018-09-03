В харьковской колонии учились налаживать контакты с осужденными (ФОТО)

Специальный тренинг прошел в Качановке.
Как сообщает Кримнально-исполнителная служба, в Качановской исправительной колонии были проведены тренинги с начальниками отделений социально-психологической службы
Их программу посвятили теме «Налаживание отношений между персоналом учреждения и осужденными».
Во время тренинга начальники отделений восстановили в памяти знания индивидуально-психологических особенностей осужденных и закрепили их при выполнении практических задач.
В рамках тренинговой программы участники отработали навыки проведения ознакомительных, профилактических и коррекционных бесед, установления психологического контакта и преодоления коммуникативных барьеров.
«Проведение занятий с сотрудниками позволяет овладеть новыми методами работы с осужденными и повысить уровень психолого-педагогического мастерства», - отметил первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин.
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