Главная Новости Власть В харьковской колонии учились налаживать контакты с осужденными (ФОТО)
03.09.2018  12:19   

В харьковской колонии учились налаживать контакты с осужденными (ФОТО)

Специальный тренинг прошел в Качановке.


//facebook

Как сообщает Кримнально-исполнителная служба, в Качановской исправительной колонии были проведены тренинги с начальниками отделений социально-психологической службы

Их программу посвятили теме «Налаживание отношений между персоналом учреждения и осужденными».

 Во время тренинга начальники отделений восстановили в памяти знания индивидуально-психологических особенностей осужденных и закрепили их при выполнении практических задач. 

В рамках тренинговой программы участники отработали навыки проведения ознакомительных, профилактических и коррекционных бесед, установления психологического контакта и преодоления коммуникативных барьеров.

 «Проведение занятий с сотрудниками позволяет овладеть новыми методами работы с осужденными и повысить уровень психолого-педагогического мастерства», - отметил первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин.

Тэги:  колония, осужденные, харьков, тренинг
 
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