03.09.2018 12:19

В харьковской колонии учились налаживать контакты с осужденными (ФОТО)

Специальный тренинг прошел в Качановке.



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Как сообщает Кримнально-исполнителная служба, в Качановской исправительной колонии были проведены тренинги с начальниками отделений социально-психологической службы

Их программу посвятили теме «Налаживание отношений между персоналом учреждения и осужденными».



Во время тренинга начальники отделений восстановили в памяти знания индивидуально-психологических особенностей осужденных и закрепили их при выполнении практических задач.

В рамках тренинговой программы участники отработали навыки проведения ознакомительных, профилактических и коррекционных бесед, установления психологического контакта и преодоления коммуникативных барьеров.



«Проведение занятий с сотрудниками позволяет овладеть новыми методами работы с осужденными и повысить уровень психолого-педагогического мастерства», - отметил первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин.