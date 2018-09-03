Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Александра Кривцова

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Александра Кривцова.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 3 сентября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Александра Кривцова.
«Благодаря профессионализму Вы заслужили уважение среди коллег и жителей нашего города.
Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения. Мира и добра Вам!» - говорится в поздравлении городского головы.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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