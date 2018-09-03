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03.09.2018  13:47   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Александра Кривцова

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Александра Кривцова.


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Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 3 сентября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Александра Кривцова.

«Благодаря профессионализму Вы заслужили уважение среди коллег и жителей нашего города.

Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения. Мира и добра Вам!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, кривцов
 
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