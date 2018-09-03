03.09.2018 14:43

Геннадий Кернес посетил праздник Первого звонка в родной школе на Новых Домах (ФОТО)

К началу учебного года в гимназии построили новый стадион.



// city.kharkov.ua

3 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил школьников, учителей и родителей гимназии №82 с Днем знаний. Он закончил эту школу в 1976 году.

«Мне почетно и приятно возвращаться сюда, но не только потому, что это детские воспоминания. Я рад, что восемьдесят вторая гимназия все время развивается, сегодня - это успешная, современная школа, с высоким уровнем знаний, отличными результатами и, уверен, еще лучшим будущим. Пользуясь случаем, что здесь и учителя и родители, хочу сказать, что очень нужны совместные усилия: учителям - за работой, важной и ответственной - важно просто любить ребят. А родителям, в свою очередь, кроме любви, разделять с педагогами ответственность за воспитание и развитие детей, участвовать в жизни школы», - сказал Геннадий Кернес, выступая на празднике Первого звонка.



За время каникул в гимназии выполнена замена окон, отремонтирован школьный двор, установлены игровые площадки для малышей. После праздника Первого звонка с участием городского головы был открыт и полностью реконструированный стадион гимназии. Он создан специалистами не только с учетом всех современных требований относительно школьного спорта, но и включает футбольное поле, площадки для командных игр, тренажеры и снаряды для легкой атлетики. По опыту, такие стадионы становятся центром спортивной жизни района.