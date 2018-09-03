Замначальник отдела полиции разбогател на взятках с подчиненных-правоохранителей

Собрать 75 тьісяч гривен дани с коллег ему помогали два подручных.
Как сообщает Прокуратура области, ею объявлено о подозрении трем сотрудникам одного из отделов Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц).
«По данным расследования, правоохранители подозреваются в незаконном обогащении за счет подчиненных работников территориальных подразделений», - рассказал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица.
Как выяснилось в ходе следствия, организовал коррупционную схему 45-летний заместитель начальника отдела. К противоправной деятельности он привлек двух инспекторов 30 и 43 лет. Он предоставил им реквизиты банковской карты своего отца, на которую сотрудники терпидроздилив имели перечислять средства. Затем участники схемы снимали наличные.
Работники подчиненных подразделений платили подозреваемым за фиктивное прохождения обязательных учебных занятий, беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов, зачетов знаний нормативной базы, в отдельных случаях - по решению вопросов непривлечение к дисциплинарной ответственности.
В общем в течение декабря 2017 января 2018 им удалось «заработать» почти 75 тыс. Грн.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
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