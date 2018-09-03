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03.09.2018  15:58   

Игорь Терехов поздравил с Днем Знаний учеников Киевского и Немышлянского районов

Праздники Первого звонка прошли 3 сентября в Харьковской общеобразовательной школе №164 и Харьковской общеобразовательной школе №145.


// Facebook/Игорь Терехов

Торжественный первый звонок прозвучал почти для ста новоиспеченных первоклассников 145-й школы. Сегодня они перевернули новую страницу своей жизни. Рядом друзья-одноклассники, с которыми пройдут 12 лет обучения.

Однако это не менее торжественное событие и для одиннадцатиклассников. Рассказывают, последний год в школе решающий, поэтому особенно эмоционален.

Наталья, одиннадцатиклассница:
«Ты стоишь и понимаешь, что это последний раз в твоей жизни, буквально у тебя дрожь по коже, мурашки, слезы. Это так печально, что вот уже скоро прощаться с ней, не верится совершенно».

Наталья, одиннадцатиклассница:
«Последний год, нужно браться за голову все-таки. Буду готовиться к ВНО и буду стараться тянуть предметы, в которых я слабенькая».

Кроме начала учебного года, сегодня в школе был еще один торжественный повод – здесь открыли новый стадион с волейбольной и баскетбольной площадками, футбольным полем, теннисными столами. Работы по реконструкции продолжались все лето.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
«От имени нашего мэра Геннадия Адольфовича Кернеса я хочу всех поздравить с праздником, с Днем знаний! И хочу сказать, что мы сегодня здесь с вами открываем новый стадион – это очень здорово! Потому, что здесь вы будете гармонично развиваться. Вы будете получать не только багаж знаний, который вам необходим в жизни, но и становиться физически развитыми людьми».

На современном стадионе ученики всех классов с удовольствием испробовали все спортивные площадки – начиная от баскетбольной, волейбольной и футбольного поля и заканчивая теннисным столом. Но больше всего детям понравилась площадка для воркаута. И не зря, ведь как правильно использовать все тренажеры показывали участники Харьковской команды по воркауту.

Наталья, мать школьника:
«Это была просто площадка без какого-либо оборудования, без покрытия, детям было не очень удобно. Сейчас, в этом году, летом, сделали стадион, столько площадок, секций – под каждый вид спорта. Я думаю, детям будет чем заняться, появится интерес к физкультуре, будут вести здоровый образ жизни и стремиться к спортивным достижениям».

А это уже двор школы номер 164. В центре внимания – первоклассники. Сегодняшний день для них – первый на большом пути к знаниям. Они с интересом разглядывают все вокруг.

София, первоклассница:
«– Сегодня – день первоклашек. Я пойду в первый класс.
– Как ты думаешь, тут интересно?
– Да.
– А что именно интересного?
– Учиться».

С сегодняшнего дня они вступили в единую почти полтора тысячную школьную семью Харькова. На них возлагают большие надежды, ведь они первые, кто будет осваивать новую общегосударственную программу обучения.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
«Этот год – особенный год, потому что по инициативе Президента Украины Петра Порошенко начинается масштабная реформа, называется она "Новая украинская школа". И нам очень многое нужно будет сделать всем вместе. Всем органам местного самоуправления, всем директорам школ, учителям, для того чтобы действительно эта реформа воплотилась в жизнь. Мы возлагаем большие надежды на эту реформу – это инвестиции в наше будущее, в будущее наших детей, наших преподавателей и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эта реформа развивалась и дальше».

 

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Тэги:  терехов, день знаний, харьков, школа
 
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