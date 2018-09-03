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03.09.2018  16:47   

Находка в харьковской колонии: симка в перце (ФОТО)

Сотрудники тюрьмы перехватили запрещенные предметы.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, благодаря умелым действиям сотрудников госучреждения «Харьковская исправительная колония (№43)», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.

В ходе досмотра посылки, поступившей осужденному К. от гражданки М., в пачке с перцем, была обнаружена и изъята скрытая сим-карта мобильного оператора и карточка пополнения мобильного счета.

По факту изъятия был составлен протокол об административном правонарушении и проводится проверка.

Тэги:  тюрьма, контрабанда, харьков, колония
 
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