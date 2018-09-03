Находка в харьковской колонии: симка в перце (ФОТО)

Сотрудники тюрьмы перехватили запрещенные предметы.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, благодаря умелым действиям сотрудников госучреждения «Харьковская исправительная колония (№43)», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.
В ходе досмотра посылки, поступившей осужденному К. от гражданки М., в пачке с перцем, была обнаружена и изъята скрытая сим-карта мобильного оператора и карточка пополнения мобильного счета.
По факту изъятия был составлен протокол об административном правонарушении и проводится проверка.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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