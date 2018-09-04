На состязаниях кинологов в Харькове победил Астерикс (ФОТО)

В мероприятии приняли участие 25 участников со служебными собаками из числа работников кинологического центра ГУНП в области, взрывотехнического управления, управления патрульной полиции в Харьковской области, пограничной службы, роты отдела военной службы правопорядка и охранных агентств.

Соревнования проходили на базе Кинологического центра ГУНП в Харьковской области.

Как отметил начальник Кинологического центра Алексей Сайганов, данное мероприятие организовано для содействия обмену опытом между кинологами, а также дальнейшего взаимодействия и развития данной службы.

Соревнования проводились по направлениям поиска взрывчатых веществ и оружия, а также по поиску наркотических веществ.

Первое место по направлению поиска наркотических веществ занял инспектор УПП в Харьковской области Евгений Косенко со спаниелем Астериксом, второе место занял инспектор УПП Олег Кисель с лабрадором Мелисией, третье - старший инспектор УПП Александр Агарков с четвероногим помощником спаниелем Риком.

По поиску взрывчатки лучшие результаты показал младший инспектор кинологического центра Константин Таранов с немецкой овчаркой Деброй.

Участники мероприятия получили дипломы и кубки.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области