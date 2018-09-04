Главная Новости Власть На состязаниях кинологов в Харькове победил Астерикс (ФОТО)
04.09.2018  12:14   

На состязаниях кинологов в Харькове победил Астерикс (ФОТО)

На прошедших в Первой столице межведомственных соревнованиях по многоборью сильнейшими оказались два спаниэля и лабрадор.


//hk.npu.gov.ua

В мероприятии приняли участие 25 участников со служебными собаками из числа работников кинологического центра ГУНП в области, взрывотехнического управления, управления патрульной полиции в Харьковской области, пограничной службы, роты отдела военной службы правопорядка и охранных агентств.

Соревнования проходили на базе Кинологического центра ГУНП в Харьковской области.

Как отметил начальник Кинологического центра Алексей Сайганов, данное мероприятие организовано для содействия обмену опытом между кинологами, а также дальнейшего взаимодействия и развития данной службы.

Соревнования проводились по направлениям поиска взрывчатых веществ и оружия, а также по поиску наркотических веществ.

Первое место по направлению поиска наркотических веществ занял инспектор УПП в Харьковской области Евгений Косенко со спаниелем  Астериксом, второе место занял инспектор УПП Олег Кисель с лабрадором Мелисией, третье - старший инспектор УПП Александр Агарков с четвероногим помощником спаниелем Риком.

По поиску взрывчатки лучшие результаты показал младший инспектор кинологического центра Константин Таранов с немецкой овчаркой Деброй.

Участники мероприятия получили дипломы и кубки.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/Inshi-podiji/u-xarkovi-projshli-mizhvidomchi-zmagannya-z-bagatoborstva-kinologiv/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в мероприятии приняли участие 25 участников со служебными собаками из числа работников кинологического центра ГУНП в области, взрывотехнического управления, управления патрульной полиции в Харьковской области, пограничной службы, роты отдела военной службы правопорядка и охранных агентств.

Соревнования проходили на базе Кинологического центра ГУНП в Харьковской области.

Как отметил начальник Кинологического центра Алексей Сайганов, данное мероприятие организовано для содействия обмену опытом между кинологами, а также дальнейшего взаимодействия и развития данной службы.

Соревнования проводились по направлениям поиска взрывчатых веществ и оружия, а также по поиску наркотических веществ.

Первое место по направлению поиска наркотических веществ занял инспектор УПП в Харьковской области Евгений Косенко со спаниелем  Астериксом, второе место занял инспектор УПП Олег Кисель с лабрадором Мелисией, третье - старший инспектор УПП Александр Агарков с четвероногим помощником спаниелем Риком.

По поиску взрывчатки лучшие результаты показал младший инспектор кинологического центра Константин Таранов с немецкой овчаркой Деброй.

Участники мероприятия получили дипломы и кубки.

 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  наркотики, поиск, харьков, кинолог, состязания
 
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