04.09.2018 12:47

Разбойники 21-го века могут сесть на 15 лет (ФОТО)

Харьковские злоумышленники, подозреваемые в разбое на дороге, взяты под стражу.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, Изюмский городской суд избрал для пятерых мужчин, подозреваемых в дерзком разбое, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, среди подозреваемых - 36-летний ранее судимый украинец, а также 4 граждан Азербайджана в возрасте от 23 до 31 года. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).



Происшествие имело место 9 июня 2018 вблизи с. Оскол Изюмского района. По данным следствия, один из подозреваемых, находясь за рулем автомобиля Оpel, спровоцировал ДТП с автомобилем Skoda. После того, как водитель Skoda вышел из машины, на него напали несколько мужчин в масках. Они несколько раз ударили потерпевшего. А когда тот потерял сознание, забрали из его машины 55 тыс. долл. США и мобильный телефон и скрылись. Оpel без номеров нападавшие подожгли и бросили неподалеку в лесу.



Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.