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04.09.2018  12:47   

Разбойники 21-го века могут сесть на 15 лет (ФОТО)

Харьковские злоумышленники, подозреваемые в разбое на дороге, взяты под стражу.


//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, Изюмский городской суд избрал для пятерых мужчин, подозреваемых в дерзком разбое, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, среди подозреваемых - 36-летний ранее судимый украинец, а также 4 граждан Азербайджана в возрасте от 23 до 31 года.  Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  187 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).
 
 Происшествие имело место 9 июня 2018 вблизи с.  Оскол Изюмского района.  По данным следствия, один из подозреваемых, находясь за рулем автомобиля Оpel, спровоцировал ДТП с автомобилем Skoda.  После того, как водитель Skoda вышел из машины, на него напали несколько мужчин в масках.  Они несколько раз ударили потерпевшего.  А когда тот потерял сознание, забрали из его машины 55 тыс. долл.  США и мобильный телефон и скрылись.  Оpel без номеров нападавшие подожгли и бросили неподалеку в лесу.
 
 Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается.  Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  разбой, ограбление, харьков, под стражей, суд, прокуратура
 
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