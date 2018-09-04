Где и как осужденные Диканевки теперь трапезничать будут (ФОТО)

В харьковской колонии - новый обеденный зал за полмиллиона гривен.
Как сообщили в Криминально-исполнительной службе, в Диканевской исправительной колонии №12 завершен ремонт обеденного зала для осужденных.
Ремонт длился полгода. Были заменены плитка на полу и стенах, пластик на потолке, установлено современное энергоэкономное освещение и система отопления с новыми радиаторами.
Установлены новые пластиковые окна, которые увеличат теплосбережение в помещении в осенне-зимний период.
В интерьере присутствуют теплые и светлые цвета, играет классическая музыка, что позволит осужденным чувствовать себя в непринужденной обстановке приближенной к домашней.
Общая стоимость ремонтных работ составила около 637 тыс. Грн.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, улучшения условий приема пищи является одним из важных условий надлежащей организации питания, в дальнейшем это положительно влияет на процесс ресоциализации.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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