04.09.2018 14:48

Где и как осужденные Диканевки теперь трапезничать будут (ФОТО)

В харьковской колонии - новый обеденный зал за полмиллиона гривен.



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Как сообщили в Криминально-исполнительной службе, в Диканевской исправительной колонии №12 завершен ремонт обеденного зала для осужденных.

Ремонт длился полгода. Были заменены плитка на полу и стенах, пластик на потолке, установлено современное энергоэкономное освещение и система отопления с новыми радиаторами.

Установлены новые пластиковые окна, которые увеличат теплосбережение в помещении в осенне-зимний период.

В интерьере присутствуют теплые и светлые цвета, играет классическая музыка, что позволит осужденным чувствовать себя в непринужденной обстановке приближенной к домашней.

Общая стоимость ремонтных работ составила около 637 тыс. Грн.



Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, улучшения условий приема пищи является одним из важных условий надлежащей организации питания, в дальнейшем это положительно влияет на процесс ресоциализации.