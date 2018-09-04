04.09.2018 15:29

Игорь Терехов: Дорогу, соединяющую Клочковскую и Рымарскую, завершат осенью

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 4 сентября провел на месте работ, за ХНАТОБом, рабочее совещание со строителями.



// city.kharkov.ua

Такие встречи будут проводить дважды в неделю, чтобы не откладывать решение проблемных вопросов, возникающих в ходе прокладки дороги, и ускорить темпы ее сдачи в эксплуатацию.

Завтра рабочие начнут укреплять и заливать подпорные стены.

«В течение 40 лет были планы сделать эту дорогу, планы откладывалась, и когда мэр поставил задачу построить дорогу - была разработана проектная документация, отвечающая всем требованиям. Но столкнулись с тем, что множество электрокабелей и кабелей связи расположены не на нормативной глубине залегания, и нам приходится их переносить. Много работ, которых мы не предусматривали, поэтому сроки приходится корректировать. Кроме того, здесь необходимо перекладывать теплосети, которые подходят к жилым домам», - рассказал о работах первый вице-мэр.

Также он сообщил, что на этом участке будет построена хорошая ливневая канализация - новые сети с большим диаметром будут перехватывать потоки воды с Нагорного района.

Длина строящейся дороги составит около 500 метров, ширина – 7,5 метров. Дорогу в начале планируется расширить: выровнять на участке сразу за пересечением с ул. Рымарской в сторону сада Шевченко. Сделать это можно, взяв в работу часть территории возле оперного театра, которая находится рядом с парковкой прямо под стенами ХНАТОБа. Это место за ограждением пустует, и его никто не использует.



«Территория относится к оперному театру, но она им не используется. Ведем переговоры с руководством ХНАТОБа, и предварительное согласие они уже дали, чтобы в самом начале дороги возле ул. Рымарской сделать более ровный участок, срезать угол и сделать проезд для водителей удобным», - пояснил Игорь Терехов.



Он отметил, что по обеим сторонам новой дороги будут проходить тротуары. Все строительные работы планируют завершить этой осенью.