Харьковчанин попытался угнать авто в Полтаве и сел на три года

Нечестный на руку житель Первой столицы загремел в тюрьму.
Как сообщает Прокуратура Полтавской области, харьковчанин, который под предлогом покупки автомобиля приехал в Полтаву, а затем незаконно им завладел, признан виновным и осужден
Как установлено, в июле прошлого года, 45-летний житель Харькова, увидел в интернете объявления о продаже автомобиля.
У него возникла идея украсть этот автомбиль.
С этой целью злоумышленник прибыл в Полтаву и встретился с продавцом.
Под видом потенциального покупателя он сел за руль для лучшего осмотра автомобиля и пользуясь тем, что потерпевший находился на улице и оставил в замке зажигания ключ, уехал с места происшествия.
Но покатался он недолго - его задержали в тот же день неподалеку от села Поповка Карловского района.
По ходатайству прокуратуры злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура доказала вину мужчины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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