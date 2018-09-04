Главная Новости Власть Харьковчанин попытался угнать авто в Полтаве и сел на три года
04.09.2018  18:19   

Харьковчанин попытался угнать авто в Полтаве и сел на три года

Нечестный на руку житель Первой столицы загремел в тюрьму.


rbc.ua

Как сообщает Прокуратура Полтавской области, харьковчанин, который под предлогом покупки автомобиля приехал в Полтаву, а затем незаконно им завладел, признан виновным и осужден

Как установлено, в июле прошлого года, 45-летний житель Харькова, увидел в интернете объявления о продаже автомобиля.

У него возникла идея украсть этот автомбиль.

С этой целью злоумышленник прибыл в Полтаву и встретился с продавцом.

Под видом потенциального покупателя он сел за руль для лучшего осмотра автомобиля и пользуясь тем, что потерпевший находился на улице и оставил в замке зажигания ключ, уехал с места происшествия.

Но покатался он недолго - его задержали в тот же день неподалеку от села  Поповка Карловского района.

По ходатайству прокуратуры злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Прокуратура доказала вину мужчины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Полтавской области
 Тэги:  мошенник, угнал автомобиль, харьков, полтава
 
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