04.09.2018 18:19

Харьковчанин попытался угнать авто в Полтаве и сел на три года

Нечестный на руку житель Первой столицы загремел в тюрьму.



rbc.ua

Как сообщает Прокуратура Полтавской области, харьковчанин, который под предлогом покупки автомобиля приехал в Полтаву, а затем незаконно им завладел, признан виновным и осужден



Как установлено, в июле прошлого года, 45-летний житель Харькова, увидел в интернете объявления о продаже автомобиля.

У него возникла идея украсть этот автомбиль.

С этой целью злоумышленник прибыл в Полтаву и встретился с продавцом.



Под видом потенциального покупателя он сел за руль для лучшего осмотра автомобиля и пользуясь тем, что потерпевший находился на улице и оставил в замке зажигания ключ, уехал с места происшествия.



Но покатался он недолго - его задержали в тот же день неподалеку от села Поповка Карловского района.



По ходатайству прокуратуры злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Прокуратура доказала вину мужчины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, злоумышленник приговорен к 3 годам лишения свободы.