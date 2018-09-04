04.09.2018 19:19

Прокуратура нашла еще 40 человек обманутых мошенницей, торговавшей липовыми кроватками

Аферистке, обманувшей людей на 200 тысяч гривен, инкриминируют новые эпизоды мошенничества.



capital.ua

Как сообщает Прокуратура области, утверждены изменения в подозрении 30-летней харьковчанке по факту серии мошенничеств (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, следствием установлены еще 40 пострадавших от мошеннических действий - жителей разных регионов Украины.



Напомним, женщина создала в сети Instagram страницу, на которой разместила объявление по изготовлению и продаже мебели из дерева, в частности, детских кроватей. Низкая стоимость товара привлекала покупателей. "На крючок" злоумышленницы, как правило, попадали мамы, которые хотели приобрести своим детям новую мебель.



Схема была довольно простой. Клиентам обещали изготовить индивидуальное кровать за 60 дней. На приобретение расходных материалов просили предоплату в размере 50% от стоимости.

Доверчивые покупатели перечисляли средства на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали. Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вообще переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма.

Всего на сегодня известно о 49 эпизодов мошеннических действий. Пострадавшим нанесен ущерб на общую сумму почти 200 тыс.грн.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела - лица, причастные к совершению преступления, и другие пострадавшие. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.