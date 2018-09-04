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04.09.2018  19:48   

Выявлен ряд нарушений пожарной безопасности в детсадах

Прокуратура бьет тревогу, ввиду нарушения требований законодательства в детских учреждениях области.


dengi.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области,  Дергачевский местная прокуратура направила в Харьковский окружной административный суд 4 исковых заявления в отношении  сельских и поселковых советов района с требованием устранить нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в дошкольных учебных заведениях.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, плановые проверки дошкольных учебных заведений проводились районным управлением ГУ ГСЧС в области в мае этого года.  Во время их проведения был выявлен ряд весомых нарушений.
 
В частности, работники многих дошкольных учреждений не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания, помещения некоторых садов вообще не оборудованы системой оповещения о пожаре. 

Кроме того, здания учреждений не обеспечены необходимым количеством воды для наружного пожаротушения, деревянные элементы чердачных покрытий не обработаны средствами огнезащиты и тому подобное.
 
 Однако уполномоченные органы самоустранились от выполнения предписаний ГСЧС.
 
 Ввиду того, что игнорирование должностными лицами требований законодательства ставит под реальную угрозу жизни детей, прокуратура обратилась в суд с исками о необходимости устранения выявленных нарушений в 4 заведениях.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  детский сад, пожар, харьков, нарушения
 
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