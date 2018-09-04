04.09.2018 19:48

Выявлен ряд нарушений пожарной безопасности в детсадах

Прокуратура бьет тревогу, ввиду нарушения требований законодательства в детских учреждениях области.



dengi.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, Дергачевский местная прокуратура направила в Харьковский окружной административный суд 4 исковых заявления в отношении сельских и поселковых советов района с требованием устранить нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в дошкольных учебных заведениях.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, плановые проверки дошкольных учебных заведений проводились районным управлением ГУ ГСЧС в области в мае этого года. Во время их проведения был выявлен ряд весомых нарушений.



В частности, работники многих дошкольных учреждений не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания, помещения некоторых садов вообще не оборудованы системой оповещения о пожаре.

Кроме того, здания учреждений не обеспечены необходимым количеством воды для наружного пожаротушения, деревянные элементы чердачных покрытий не обработаны средствами огнезащиты и тому подобное.



Однако уполномоченные органы самоустранились от выполнения предписаний ГСЧС.



Ввиду того, что игнорирование должностными лицами требований законодательства ставит под реальную угрозу жизни детей, прокуратура обратилась в суд с исками о необходимости устранения выявленных нарушений в 4 заведениях.