Липовый посредник между военкоматом и призывником предстанет перед судом

Неоднократно судимый мужчина решил подзаработать за счет призывников, «отмазывая» их от от службы.
В начале августа этого года подозреваемый в Немышлянском районном военкомате познакомился с 18-летним парнем, который пришел за удостоверением о приписке к призывному участку.
Мужчина предложил парню помощь в уклонение от призыва. Он рассказал, что у него здесь якобы есть знакомый, который за деньги быстро оформит необходимые документы. За такие «услуги» мужчина попросил 9 тысяч гривен и оставил свой номер мобильного для связи.
Позже парень перезввонил и отказался от его «услуг». Подозреваемый начал угрожать юноше, пугал призывника службой в тяжелых условиях. Тогда парень обратился с заявлением в полицию.
В рамках проведения негласных следственных действий призывник передал «горе-помощнику» 3 тысячи гривен и 200 евро. Злоумышленника задержали на «горячем».
На днях досудебное расследование завершено и харьковская местная прокуратура № 3 направила в Фрунзенский районный суда г. Харькова обвинительный акт в отношении 56-летнего харьковчанина по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды).
Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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