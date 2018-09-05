05.09.2018 10:59

Стремясть в ЕС, Украина усиливает борьбу с пиратством

4 сентября Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект Минэкономразвития № 4571 о правовой охране прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и видеограмм, компьютерных программ, баз данных при распространении и выполнении их произведений.



// facebook

борьба с пиратством

Заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук в своем выступление перед народными депутатами, отметил: "Совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности и приближения ее к стандартам ЕС остается в фокусе работы Правительства. Принятый ... в зале заседаний Верховной Рады законопроект входит в список из 7 законопроектов, призванных имплементировать реформу сферы защиты интеллектуальной собственности ".

Законопроект имеет целью усовершенствования процесса маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов.

Документом, в частности, предусмотрено представление в бумажном и электронном виде заявления на получение марок и перечень наименований экземпляров с указанием произведений, зафиксированных на них языком, используемым для оригинала соответствующего экземпляра.

Законопроектом также установлено, что в течение 3 рабочих дней со дня выдачи контрольных марок Минэкономразвития должен обнародовать на своем официальном сайте следующую информацию:

перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных с указанием произведений, зафиксированных на этих экземплярах, данные о заявителе, в отношении которого принято решение о выдаче контрольных марок, дату выдачи контрольных марок;

количество выданных контрольных марок;

серию и номера контрольных марок.

Принятие соответствующего законопроекта обеспечивает выполнение обязательств Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.