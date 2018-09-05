05.09.2018 11:30

В местные бюджеты Харьковщины поступило налогов на 7,03% больше прогнозируемого объема

Главное управления ГФС в Харьковской области в сегодняшней публикации на своей странице, в отчете за 8 месяцев, напомнило, что наполненные местные бюджеты - экономическая и социальная стабильность в регионе.



//kh.sfs.gov.ua

региональное управление ГУ ГФС

ГУ ГДФС в Харьковской области отчитывается: за восемь месяцев 2018 местные бюджеты пополнились на 9 305 300 000. грн., что на 25,8 проц. или на 1 909 100 000. грн. больше прошлогоднего показателя.

При этом ожидаемый показатель поступлений выполнен на 107,3%, в бюджеты дополнительно поступило 636,5 млн. грн.

Основным источником поступления в местный бюджет налог на доходы физических лиц.

За январь-август 2018 года, за счет этого налога, в бюджеты местных общин поступило 5 427 100 000. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 обеспечен прирост на 23,7% или на 1 038,8 млн. кривен.

Кроме того, в местный бюджет поступило единого налога - 1 632,6 млн.грн. и платы за землю - 1 048,9 млн.грн.

Поступления из указанных налогов также продемонстрировали положительную динамику к прошлогодним показателям.