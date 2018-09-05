05.09.2018 12:25

Ассоциация городов Украины требует монетизировать льготный проезд горожан

На днях состоялись бюджетные консультации Министерства финансов с Ассоциацией городов Украины, которая представляет и Харьков, по проекту госбюджета на 2019. Тарифы на отопление школ и больниц, ремонт местных дорог, медицинское образование и монетизация льгот на проезд граждан – главные требование ассоциации на бюджет 2019



Заседание ассоциации в Харькове

3 сентября Министерство финансов Украины с Ассоциацией городов Украины консультации по обсуждению взаимоотношений государственного бюджета с местными бюджетами и подходов к расчетам межбюджетных трансфертов на 2019 год.

Позицию Ассоциации городов Украины представлял Исполнительный директор АГУ Александр Слобожан .

В ходе консультаций представители АГУ обсудили с представителями Минифина показатели местных бюджетов в проекте Государственного бюджета Украины на 2019, основные подходы к формированию и распределению межбюджетных трансфертов.

Ассоциация городов Украины выразила следующие основные замечания и предложения:

· отказаться на 2019 от дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения и перераспределить указанный ресурс по потребностям субвенции на образование и здравоохранение.

· направить 20% средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах непосредственно в бюджеты городов областного значения (по примеру 2012 года) и внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Указанное не требует дополнительного ресурса государственного бюджета

· ввести монетизацию льгот на бесплатный проезд отдельных категорий граждан за счет средств государственного бюджета

АГУ отмечает, что льготы, установленные государством, должны им же и компенсироваться.