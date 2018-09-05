Ассоциация городов Украины требует монетизировать льготный проезд горожан

На днях состоялись бюджетные консультации Министерства финансов с Ассоциацией городов Украины, которая представляет и Харьков, по проекту госбюджета на 2019. Тарифы на отопление школ и больниц, ремонт местных дорог, медицинское образование и монетизация льгот на проезд граждан – главные требование ассоциации на бюджет 2019
3 сентября Министерство финансов Украины с Ассоциацией городов Украины консультации по обсуждению взаимоотношений государственного бюджета с местными бюджетами и подходов к расчетам межбюджетных трансфертов на 2019 год.
Позицию Ассоциации городов Украины представлял Исполнительный директор АГУ Александр Слобожан .
В ходе консультаций представители АГУ обсудили с представителями Минифина показатели местных бюджетов в проекте Государственного бюджета Украины на 2019, основные подходы к формированию и распределению межбюджетных трансфертов.
Ассоциация городов Украины выразила следующие основные замечания и предложения:
· отказаться на 2019 от дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения и перераспределить указанный ресурс по потребностям субвенции на образование и здравоохранение.
· направить 20% средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах непосредственно в бюджеты городов областного значения (по примеру 2012 года) и внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Указанное не требует дополнительного ресурса государственного бюджета
· ввести монетизацию льгот на бесплатный проезд отдельных категорий граждан за счет средств государственного бюджета
АГУ отмечает, что льготы, установленные государством, должны им же и компенсироваться.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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