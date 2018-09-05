05.09.2018 13:58

Игорь Терехов: Жилые дома Харькова практически на 100% готовы к отопительному сезону

Почти 100% внутридомовых сетей готовы к новому отопительному сезону. Все работы, которые остались, выполняются исключительно по графику.



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В мэрии под председательством первого вице-мэра Игоря Терехова состоялась еженедельная совещание с участием глав администраций всех районов, а также руководителей и представителей всех департаментов и коммунальных служб.



«Внутридомовые сети практически на 100% уже готовы к отопительному сезону. Сегодня мы активно начали работать на магистралях. Вы знаете, по программе Мирового банка, мы получили деньги, заключен контракт на поставку труб, и сегодня мы выполняем работу на магистралях. Это самый основной вопрос. По холодному водоснабжению город практически тоже на 100% готов. Другие службы также выдерживают график выполнения всех работ по подготовке к отопительному сезону», – рассказал Игорь Терехов.



Приоритетом, добавил первый вице-мэр, остаются «Харьковские тепловые сети», где есть два основных направления: замена труб на магистралях, а также транзит. Относительно магистрали есть определенные препятствия, в частности по улице Шатиловской, где в конце прошлой зимой состоялся порыв.



«За деньги Мирового банка мы полностью меняем эту магистраль, но к сожалению, на ней стоят гаражи. Там четыре гаража, которые стоят еще со времен Советского Союза, они были приняты в эксплуатацию, у них есть соответствующие документы. И мы на месте встретимся с собственниками этих гаражей, чтобы урегулировать этот вопрос . Это очень важная артерия для теплоснабжения, особенно для центральных районов Харькова, поэтому нам необходимо ее менять, и мы будем находить компромиссное решение», – объяснил ситуацию Игорь Терехов.



В частности он отметил, что владельцам предложат другое место для переноса и размещения этих гаражей, ведь над трубами большого диаметра не могут размещаться никакие сооружения.