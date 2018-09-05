05.09.2018 16:31

Игорь Терехов – о стихийной торговле: Мы наведем порядок возле выходов метро

Харьков всегда отличался отсутствием стихийной торговли, и ее не было в таких глобальных масштабах, как это есть в других городах.



// Городской Дозор

Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов на заседании штаба по подготовке города к работе в осенне-зимний период.



«Я не могу сказать, что очень много несанкционированной торговли, но она существует, особенно возле выходов метро. Поэтому мной было принято решение, чтобы мы вместе с нашей муниципальной охраной, вместе с коммунальным предприятиями «Город» и метрополитеном навели порядок в этом отношении, чтоб мы все-таки не допускали несанкционированную торговлю, потому что это действительно НЕ украшает город», – сказал Игорь Терехов.



Первый вице-мэр дал поручение навести порядок возле выходов из метро, где появилась несанкционированная торговля, и добавил, что такая работа будет продолжаться, тем более в центральной части города.