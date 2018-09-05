Игорь Терехов – о стихийной торговле: Мы наведем порядок возле выходов метро

Харьков всегда отличался отсутствием стихийной торговли, и ее не было в таких глобальных масштабах, как это есть в других городах.
Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов на заседании штаба по подготовке города к работе в осенне-зимний период.
«Я не могу сказать, что очень много несанкционированной торговли, но она существует, особенно возле выходов метро. Поэтому мной было принято решение, чтобы мы вместе с нашей муниципальной охраной, вместе с коммунальным предприятиями «Город» и метрополитеном навели порядок в этом отношении, чтоб мы все-таки не допускали несанкционированную торговлю, потому что это действительно НЕ украшает город», – сказал Игорь Терехов.
Первый вице-мэр дал поручение навести порядок возле выходов из метро, где появилась несанкционированная торговля, и добавил, что такая работа будет продолжаться, тем более в центральной части города.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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