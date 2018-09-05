Осужденным будет удобнее ходить в супермаркет колонии (ФОТО)

Харьковские осужденные теперь при банковских картах и паспортах.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Первомайский исправительной колонии еще 13 осужденных получили банковские платежные карточки.
Для упрощения системы покупки продукции осужденными в магазине колонии, была внедрена система безналичного расчета.
С помощью банковских карт, на которых будут учитываться личные средства осужденных, лиц, отбывающих наказание предоставлена возможность удаленно от родственников и близких получать денежные переводы и самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми вещами и предметами первой необходимости.
С начала года такой возможностью уже пользуются 68 осужденных.
«Получение осужденными банковских платежных карточек - это еще один шаг к приближению условий содержания к европейским нормам», - отметил начальник учреждения Константин Козич.
Кроме того, отдел социально-воспитательной и психологической службы обеспечил осужденных, отбывающих наказание в учреждении, паспортами гражданина Украины.
Было выдано три паспорта. С начала года уже оформлено и выдано 18 паспортов.
Как отметил начальник учреждения Константин Козич, получение паспортов стало значительным событием в жизни осужденных и поможет им в скорейшей социальной адаптации, трудовом и бытовом устройстве после освобождения.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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