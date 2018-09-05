05.09.2018 16:49

Осужденным будет удобнее ходить в супермаркет колонии (ФОТО)

Харьковские осужденные теперь при банковских картах и паспортах.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Первомайский исправительной колонии еще 13 осужденных получили банковские платежные карточки.

Для упрощения системы покупки продукции осужденными в магазине колонии, была внедрена система безналичного расчета.

С помощью банковских карт, на которых будут учитываться личные средства осужденных, лиц, отбывающих наказание предоставлена ​​возможность удаленно от родственников и близких получать денежные переводы и самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми вещами и предметами первой необходимости.

С начала года такой возможностью уже пользуются 68 осужденных.

«Получение осужденными банковских платежных карточек - это еще один шаг к приближению условий содержания к европейским нормам», - отметил начальник учреждения Константин Козич.

Кроме того, отдел социально-воспитательной и психологической службы обеспечил осужденных, отбывающих наказание в учреждении, паспортами гражданина Украины.

Было выдано три паспорта. С начала года уже оформлено и выдано 18 паспортов.



Как отметил начальник учреждения Константин Козич, получение паспортов стало значительным событием в жизни осужденных и поможет им в скорейшей социальной адаптации, трудовом и бытовом устройстве после освобождения.