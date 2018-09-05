Кабмин дал старт "трудовым чисткам" для борьбы с теневыми доходами населения (ФОТО)

Харьковское облуправление труда на этот призыв ответило активной работой с профсоюзами.
Кабинет министров Украины поручил Государственной службе по вопросам труда, Государственной фискальной службе, Пенсионному фонду, Национальной полиции и другим органам исполнительной власти с 5 октября провести мероприятия, направленные на детенизацию отношений в сфере занятости и доходов населения.
За месяц до этого Главным управлением Гоструда в Харьковской области были совершен инспекционные посещения, во время которых установлены факты использования наемного труда сотен работников без надлежащего оформления трудовых отношений.
Эффективность плановых проверок налогоплательщиков - юридических лиц, включенных в IV раздел плана-графика проведения документальных проверок, подтверждила работа подразделений налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Харьковской области. Штрафы предпринимателям по результатам "трудовых чисток" исчисляются миллионами гривен. Учитывая результаты проверок, Кабмин дал поручение до 5 октября провести информационно-разъяснительную кампанию о запланированных мероприятиях и недопустимости допуска к работе работников без оформления с ними трудовых отношений.
На сегодняшнем заседании Министерствам и другим центральным органам поручено пересмотреть свои нормативно-правовые акты для усиления контроля за оформлением трудовых отношений с работниками.
Среди прочего, центральным органам власти поручено ежемесячно до 10-го числа подавать в Госслужбу по вопросам труда информацию о проведенной работе для дальнейшего обобщения и передачи в Кабмин.
Практически через несколько часов после публикации распоряжения Кабмина на официальной странице ГУ Гоструда в Харьковской области появился отчет о сотрудничестве с местными профсоюзами в вопросах легализации зарплат перевозчиков.
Специалист Главного управления Гоструда в Харьковской области принял участие в работе Президиума Профсоюзов работников автомобильного, электрического транспорта и дорожного хозяйства Украины по вопросам оплаты труда работников на отраслевых предприятиях.
В ходе работы Президиума рассмотрены вопросы оплаты труда, соблюдения минимальных гарантий в оплате труда, особое внимание уделено вопросу по использованию труда неоформленных работников, легализации рабочих мест.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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