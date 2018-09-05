05.09.2018 17:50

Налоговую службу Украины сегодня возглавил ветеран АТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил нового руководителя ДФС коллективу службы и украинским предпринимателям



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Представление нового начальника налоговой

Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания с руководителями структурных подразделений и территориальных органов ГФС представил нового руководителя службы - Александра Власова.

По словам Премьер-министра Украины, в связи с принятием Правительством решения о проведении конкурса на вакантную должность Председателя ГФС и с целью обеспечения открытости, публичности и конкурентности этого процесса и.о. Председателя ГФС Мирослав Продан написал заявление об увольнении по собственному желанию во избежание влияния на его организацию и проведение.

«Конкурсные процедуры будут продолжаться определенное время, в течение которого служба должна быть управляема, поэтому Правительство сегодня приняло решение о возложении обязанностей председателя ГФС на Александра Власова - бывшего руководителя спецподразделения« Фантом ». Он более двух с половиной лет был в зоне АТО, знает что такое боевой дух и ответственность перед боевыми побратимами, знает о том, как сегодня нелегко уничтожать схемы, которые еще недавно наносили ощутимый ущерб государственному бюджету », - отметил Владимир Гройсман.

Назначен новый глава ДФС Александр Власов поблагодарил правительство Украины за доверие и заверил, что все начатые правительством и ДФС меры по борьбе с контрабандой и детенизации экономики, внедрения электронных сервисов и усиление международного сотрудничества будут продолжены.