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06.09.2018  09:22   

Вандалы испортили композицию на Клочковской

На перекрестке улиц Клочковской и Космической вандалы испортили инсталляцию, состоящую из различных фруктов больших размеров.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Вот как??? А главное - зачем???

Как и зачем надо было ломать красивую фруктовую композицию на Клочковской, что напротив строительного магазина??

Нет, кому-то было надо. При чем - не поленились. Композиция внутри на железном каркасе, бетонная, так взяли ломы и разбили ее. Зачем? Не понимаю», – написал харьковский мр.

По словам Геннадия Кернеса, о произошедшем сообщили в полицию.

Композицию забрали на реставрацию, по уверениям мэра, в выходные ее вернут на место.

«Я обращаюсь к тем харьковчанам, кто любит свой город и хочет, чтоб он был уютным и красивым. Не оставайтесь равнодушными, если видите, как вандалы, что живут где-то с нами по-соседству, издеваются над нашим любимым Харьковом. Звоните сразу в полицию, если видите, что кто-то что-то ломает», – написал Харьковский городской голова..

«А мы все равно сделаем Харьков самым красивым и уютным городом Украины. И никакие вандалы нам в этом не помешают!», – уверен Геннадий Кернес.

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Тэги:  кернес, харьков
 
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