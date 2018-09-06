06.09.2018 09:22

Вандалы испортили композицию на Клочковской

На перекрестке улиц Клочковской и Космической вандалы испортили инсталляцию, состоящую из различных фруктов больших размеров.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



«Вот как??? А главное - зачем???



Как и зачем надо было ломать красивую фруктовую композицию на Клочковской, что напротив строительного магазина??



Нет, кому-то было надо. При чем - не поленились. Композиция внутри на железном каркасе, бетонная, так взяли ломы и разбили ее. Зачем? Не понимаю», – написал харьковский мр.



По словам Геннадия Кернеса, о произошедшем сообщили в полицию.



Композицию забрали на реставрацию, по уверениям мэра, в выходные ее вернут на место.



«Я обращаюсь к тем харьковчанам, кто любит свой город и хочет, чтоб он был уютным и красивым. Не оставайтесь равнодушными, если видите, как вандалы, что живут где-то с нами по-соседству, издеваются над нашим любимым Харьковом. Звоните сразу в полицию, если видите, что кто-то что-то ломает», – написал Харьковский городской голова..



«А мы все равно сделаем Харьков самым красивым и уютным городом Украины. И никакие вандалы нам в этом не помешают!», – уверен Геннадий Кернес.