06.09.2018 10:25

Бизнесмен, нанимавший работников без оформления, заплатит штраф по решению суда

Предприятию придется заплатить штраф на общую сумму почти 153 тысяч гривен.



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6 апреля 2018 года во время инспекционного посещения предприятия был установлен факт неофициальных трудовых отношений, нарушения минимальных государственных гарантий и другие нарушения законодательства о труде.



На предприятие были наложены соответствующие штрафные санкции.



Работодатель обжаловал постановление о штрафе в суде первой инстанции. Он просил суд признать незаконными и отменить штрафные санкции.



Однако суд поддержал позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области и признал наложение штрафа обоснованным и законным.