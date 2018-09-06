Бизнесмен, нанимавший работников без оформления, заплатит штраф по решению суда

Предприятию придется заплатить штраф на общую сумму почти 153 тысяч гривен.
6 апреля 2018 года во время инспекционного посещения предприятия был установлен факт неофициальных трудовых отношений, нарушения минимальных государственных гарантий и другие нарушения законодательства о труде.
На предприятие были наложены соответствующие штрафные санкции.
Работодатель обжаловал постановление о штрафе в суде первой инстанции. Он просил суд признать незаконными и отменить штрафные санкции.
Однако суд поддержал позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области и признал наложение штрафа обоснованным и законным.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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