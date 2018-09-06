Главная Новости Власть Бизнесмен, нанимавший работников без оформления, заплатит штраф по решению суда
06.09.2018  10:25   

Бизнесмен, нанимавший работников без оформления, заплатит штраф по решению суда

Предприятию придется заплатить штраф на общую сумму почти 153 тысяч гривен.


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6 апреля 2018 года во время инспекционного посещения предприятия был установлен факт неофициальных трудовых отношений, нарушения минимальных государственных гарантий и другие нарушения законодательства о труде.

На предприятие были наложены соответствующие штрафные санкции.

Работодатель обжаловал постановление о штрафе в суде первой инстанции. Он просил суд признать незаконными и отменить штрафные санкции.

Однако суд поддержал позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области и признал наложение штрафа обоснованным и законным.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  нелегальный работник, штраф, харьков
 
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