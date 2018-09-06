06.09.2018 12:52

Жить стало лучше, жить стало веселее – следует из сегодняшнего отчета региональной налоговой

Больше на миллиард - на Харьковщине растут поступления налога на доходы физических лиц



// заполнение декларации о доходах

Главное управление ДФС в Харьковской области 6 сентября на своей стррнице разместило информацию о том, что если в январе-августе 2017 собрано 4,4 млрд. грн. этого налога, то уже в январе-августе 2018 - 5,4 млрд. Ожидаемый показатель ДФС Украины выполнено на 104,3 процента, дополнительно получено 226, 2 млн. грн.

Кроме роста добросовестности плательщиков, на существенное увеличение сумм НДФЛ значительно повлияла проведена работа по противодействию нелегальной занятости и выплатам заработных плат меньше минимально установленного уровня. Комплекс мероприятий, включающий в себя разъяснительную работу, внедрение социально направленных проектов и контрольно-проверочную деятельность, имели конкретный результат.

Налоговики отмечают, что налог на доходы физических лиц является основным источником поступлений в местный бюджет. Благодаря налоговым поступлениям жители Слобожанщины имеют возможность развивать собственные общины и проводить социальные программы. В городе и области активно ремонтируются дороги, открываются школы и новые классы, реконструируются парки и детские площадки.