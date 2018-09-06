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06.09.2018  13:45   

В харьковскую колонию нагрянула прокуратура (ФОТО)

Диканевскую исправительную колонию № 12 посетил представитель прокуратуры.


//facebook

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, Диканевскую исправительную колонию посетил первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5, юрист первого класса Алексей Даниляк.

Прокурор, вместе с руководством тюрьмы совершил обход колонии, посетив отделения социально-психологической службы, баню, парикмахерскую, магазин. 

Также был проведен прием осужденных по личным вопросам. 

Последние имели возможность пообщаться с прокурором и получить ответы по юридическим вопросам  условий отбывания наказания. 

Жалоб от осужденных на условия содержания не поступало.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, постоянные встречи с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности осужденных, в свою очередь делает возможным их становления на путь исправления.

Тэги:  тюрьма, проверка, харьков, осужденные, прокуратура
 
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