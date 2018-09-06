В харьковскую колонию нагрянула прокуратура (ФОТО)

Диканевскую исправительную колонию № 12 посетил представитель прокуратуры.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, Диканевскую исправительную колонию посетил первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5, юрист первого класса Алексей Даниляк.
Прокурор, вместе с руководством тюрьмы совершил обход колонии, посетив отделения социально-психологической службы, баню, парикмахерскую, магазин.
Также был проведен прием осужденных по личным вопросам.
Последние имели возможность пообщаться с прокурором и получить ответы по юридическим вопросам условий отбывания наказания.
Жалоб от осужденных на условия содержания не поступало.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, постоянные встречи с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности осужденных, в свою очередь делает возможным их становления на путь исправления.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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