06.09.2018 13:45

В харьковскую колонию нагрянула прокуратура (ФОТО)

Диканевскую исправительную колонию № 12 посетил представитель прокуратуры.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, Диканевскую исправительную колонию посетил первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5, юрист первого класса Алексей Даниляк.

Прокурор, вместе с руководством тюрьмы совершил обход колонии, посетив отделения социально-психологической службы, баню, парикмахерскую, магазин.

Также был проведен прием осужденных по личным вопросам.

Последние имели возможность пообщаться с прокурором и получить ответы по юридическим вопросам условий отбывания наказания.

Жалоб от осужденных на условия содержания не поступало.



Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, постоянные встречи с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности осужденных, в свою очередь делает возможным их становления на путь исправления.