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06.09.2018  17:02   

Геннадий Кернес провел прием жителей Индустриального района (ФОТО)

До конца года приемы городского головы пройдут во всех районах Харькова.


// city.kharkov.ua

6 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием жителей Индустриального района. 52 человека подали заявления на материальную помощь, организацию и оплату лечения, ремонт домов коммунальной собственности, реконструкцию дорог, остановок и других объектов инфраструктуры, установку приборов учета и новых детских площадок. Всего поступил 121 вопрос.  

Частный предприниматель Виталий Журенко обратился с инициативой установить светофор на перекрестке ул. Библика и пр. Индустриального. По его словам, нерегулируемое движение в этом месте приводит к постоянным авариям с пострадавшими, с начала года было уже семь ДТП. С предложением установить светофор и знаки на перекрестке ул. Библика и ул. Генерала Момота обратилась учитель школы №80 Наталья Варавва. По итогам приема, принято решение о начале проектных работ, после этого светофорные объекты будут оборудованы.  

По обращениям нескольких жителей района, в план работ на 2019 год внесена замена нескольких остановочных павильонов на улицах Грицевца, Плиточной, Библика, Роганской, на остановке общественного транспорта около городской клинической больницы №25.

Приняты заявки на полную реконструкцию стадиона около школы №75, также многофункциональная спортивная площадка появится в детском саду №307, а комплексы для уличной физкультуры «Стритворкаут» – в зеленой зоне на улицах Плиточной и Тарховой.

В разговоре с жителями Геннадий Кернес подтвердил, что в ближайших планах  реконструкции местного парка «Зеленый гай» нет. «Мы восстановили там освещение, следим за безопасностью и, по возможности, чистотой, но строить аттракционы  и другие развлечения – это сейчас нецелесообразно», – сказал он.

По информации Департамента коммунального хозяйства, в этом году завершатся работы в Тракторозаводском сквере на пр. Архитектора Алешина, а в Свято-Александровском сквере появится новый детский городок.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, личный прием, харьков
 
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