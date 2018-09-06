Главная Новости Власть В харьковском СИЗО обнаружен... наркотический сок (ФОТО)
06.09.2018  17:47   

В харьковском СИЗО обнаружен... наркотический сок (ФОТО)

Сотрудники учреждения пресекли доставку запрещенных предметов.


//facebook

Как сообщила Криминально-исполнительная служба, сотрудники Харьковского следственного изолятора обнаружили в посылке, поступившей заключенному С. от гражданина С., нечто оригинальное.

В ходе проверки в передававшемся осужденному соке было обнаружено и изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы, сообщено в Новобаварское отделения полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Тэги:  тюрьма, наркотики, харьков, сок
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.09 Власть В харьковскую колонию нагрянула прокуратура (ФОТО) 05.09 Власть Осужденным будет удобнее ходить в супермаркет колонии (ФОТО) 04.09 Власть Где и как осужденные Диканевки теперь трапезничать будут (ФОТО)
 
 

Видео

Почти 100% домов харьковчан готовы к новому отопительному сезону
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 