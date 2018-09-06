В харьковском СИЗО обнаружен... наркотический сок (ФОТО)

Сотрудники учреждения пресекли доставку запрещенных предметов.
Как сообщила Криминально-исполнительная служба, сотрудники Харьковского следственного изолятора обнаружили в посылке, поступившей заключенному С. от гражданина С., нечто оригинальное.
В ходе проверки в передававшемся осужденному соке было обнаружено и изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы, сообщено в Новобаварское отделения полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: