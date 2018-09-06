06.09.2018 17:47

В харьковском СИЗО обнаружен... наркотический сок (ФОТО)

Сотрудники учреждения пресекли доставку запрещенных предметов.



//facebook

Как сообщила Криминально-исполнительная служба, сотрудники Харьковского следственного изолятора обнаружили в посылке, поступившей заключенному С. от гражданина С., нечто оригинальное.

В ходе проверки в передававшемся осужденному соке было обнаружено и изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения, похожее на наркотическое.



По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы, сообщено в Новобаварское отделения полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.