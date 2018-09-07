Профилактика производственного травматизма, стала приоритетом деятельности на ХТЗ и Электротяжмаше (ФОТО)

Инспекционная проверка облуправления Гоструда показала, что согласно мониторингу, которым охвачено 2,7 тыс. крупных и средних предприятий Харькова и области, за последние 5 лет зафиксироовано снижение числа травм, которые получают на производстве, более чем в 1,5 раза.
С целью профилактики производственного травматизма главным государственным инспектором отдела надзора в машиностроении и энергетике Владимиром Тулинова были проведены рабочие встречи с работниками механической участка сборочного цеха АО «Харьковский тракторный завод», кузнечно -Термическое участка, механической участка цеха механизации 122 ГП «Завод« Электротяжмаш »по соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда.
На встрече особо акцентировался тот факт, что несчастные случаи на производстве - ушибы, ранения и т.д. - которые называют производственным травматизмом, чаще всего происходит по двум причинам:
1. из-за недостаточного усвоения работающими производственных навыков и отсутствия необходимого опыта в обращении с инструментами и оборудованием,
2. из-за невыполнения правил безопасного труда и правил внутреннего распорядка.
В ходе инструктажа для работников инспекция указала на то, что основными условиями безопасной работы при выполнении работ является правильная организация рабочего места, пользование только исправными инструментами, строгое соблюдение производственной дисциплины и требований безопасности.
Главным государственным инспектором отдела надзора в машиностроении и энергетике особое внимание присутствующих было обращено на выполнение рабочими подразделений требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, а именно:
· на применение рабочими при выполнении работ средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви в полном объеме;
· на правильное использование машин, механизмов;
· на применение во время производственного процесса защитных средств (ограждение, блокировка и другие) на производственном оборудовании.
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