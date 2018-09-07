Игорь Терехов о переносе гаражей над аварийной магистралью: Мы нашли вариант, который устраивает всех

На улице Шатиловской начались работы по перекладке тепломагистрали. И возникла сложность: пять гаражей расположены прямо над самой магистралью.
Для разрешения ситуации на место выехал первый вице-мэр Игорь Терехов, который встретился с владельцами гаражей, чтобы ситуация была контролируемой, а люди не остались без своего имущества.
Владимир Кийко – один из владельцев гаражей, которые расположены прямо над пролеганием магистральной трубы диаметром 1000 миллиметров, которую "Харьковские тепловые сети" должны заменить до начала отопительного сезона.
«Документы на гаражи у нас все имеются. Есть паспорт БТИ, есть документы права собственности на гараж, то есть как бы за исключением документа на аренду земли. Естественно, эта ситуация тревожная, она настораживает», – говорит Владимир Кийко.
Чтобы ситуация была под контролем и люди не остались своего имущества, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов приехал, чтобы осмотреть здания, пообщаться с владельцами, а также с представителями соответствующих служб о соответствии нормам и требованиям размещения зданий.
«Я не буду возражать, сразу говорю, нужно сдвинуться здесь на 3 метра. Чтоб и вас не ущемлять, вы понимаете. Помочь – мы поможем, но разбирать гаражи будем», – говорит Игорь Терехов.
Такое решение озвучил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, отметив, что выполнять его будут, если никто из владельцев не будет против. В течение встречи у владельцев возникали вопросы, ведь в этих гаражах не просто оставляют автомобили, здесь также есть подвалы, которыми владельцы пользуются. Тем не менее, люди отнеслись с пониманием к такому предложению.
«Я думаю, что если бы этой встречи не было, ничего бы и не решилось, а просто ситуация бы обострялась. И потом, времени нет, трактором заехали бы и сняли, потому что вопрос очень серьезный – это снабжение города теплом. Ну, конечно, жалко такой гараж разломать. Но, если помогут нам восстановить, демонтировать, то с этим предложением приходиться считаться, соглашаться», – говорит владелец гаража Виктор Бреженев.
«Конечно, город не останется в стороне. Мы поможем этим собственникам выполнить строительные работы, чтобы у них сохранились гаражи. Мы пришли к взаимопониманию с собственниками. Не очень легкий был, конечно, разговор, это же понятно, потому что каждый человек, имея свою собственность, не хочет ее отдавать или чтоб с ней что-то было. Но, я думаю, что мы нашли взаимопонимание, мы нашли тот алгоритм действий, который устраивает и нас как город, и «Харьковские тепловые сети» как наше коммунальное предприятие, осуществляющее здесь перекладку магистрали, и собственников гаражей», – заверил Игорь Терехов.
Первый вице-мэр отметил, что отопительный сезон не за горами, а потому все работы должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
влажн.:
давл.:
ветер: