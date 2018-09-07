07.09.2018 16:15

Игорь Терехов: Мы полностью заменим трубы аварийной магистрали на Шатиловской

По улице Шатиловской, в месте, где состоялся порыв в конце прошлой зимы, проведут капитальный ремонт и заменят трубопровод.



// Городской Дозор

Работы по замене тепломагистрали начнутся сразу после всех согласований о демонтаже гаражей и соответствующих разрешений.



Эта магистраль очень важная – ведь именно она подает тепло и в дома Шевченковского района, и на Салтовский жилой массив.



«Было принято решение Харьковским городским головой Геннадием Адольфовичем Кернесом, что по улице Шатиловской полностью будет перекладываться магистраль. Здесь магистраль очень серьезная, она снабжает весь Салтовский жилмассив, ее диаметр 1000 мм. Мы закупаем новые трубы, они уже в полиуретане, современном утеплителе, и гарантийный срок эксплуатации такой теплотрассы будет составлять порядка 20 лет, это очень серьезно», – рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По словам первого вице-мэра, работы на аварийном участке уже развернуты.



«Сейчас ждем, когда придет труба, которую необходимо уложить. И полностью будем укладывать эту магистраль», – добавил Игорь Терехов.



Напомним, что в Харькове заменят несколько магистральных теплосетей. Работы по их замене проводятся за средства городского бюджета, а материалы закупаются за кредитные ресурсы Мирового банка.