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07.09.2018  16:19   

Глава Правительства анонсировал повышение минимальной зарплаты со следующего года

Минимальна заработная плата в следующем году вырастет до около 4 170 грн, сообщил сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


https://www.kmu.gov.ua
Премьер министр Украины

Отвечая на вопрос журналистов во время вопросов часа вопросов к Правительству, Премьер сказал: «На следующий год минимальная заработная плата с 3723 грн, как сегодня, возрастет до 4170 грн. То есть с 1 января будет повышение ».

Источник:   https://www.kmu.gov.ua
 Тэги:  зарплата минимальная, повышение, харьков, анонс
 
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