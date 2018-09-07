Глава Правительства анонсировал повышение минимальной зарплаты со следующего года

Минимальна заработная плата в следующем году вырастет до около 4 170 грн, сообщил сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Отвечая на вопрос журналистов во время вопросов часа вопросов к Правительству, Премьер сказал: «На следующий год минимальная заработная плата с 3723 грн, как сегодня, возрастет до 4170 грн. То есть с 1 января будет повышение ».
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