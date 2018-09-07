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07.09.2018  16:43   

Представители ОБСЕ побывали за решеткой в Харькове (ФОТО)

Представители спецмиссии проверили Харьковское СИЗО и колонию.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 7 сентября 2018 года, Харьковский следственный изолятор и Харьковскую исправительную колонию № 43 посетили представители специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В сопровождении начальника Северо-Восточного межрегионального управления Георгия Романова и первого заместителя межрегионального управления Дмитрия Индика, делегаты ОБСЕ в Украине, Тони Фриш, Матиас Босхард и Маргарита Васкез, во время визита в СИЗО провели конфиденциальные беседы с лицами, содержащимися в учреждении за преступления против основ национальной безопасности Украины.

В Харьковской исправительной колонии № 43, в сопровождении руководства учреждения, представители миссии ОБСЕ ознакомились с условиями содержания осужденных. 

Также они пообщались с двумя осужденными, пострадавших во время конфликта на востоке Украины.

 Результаты встреч будут обобщены в докладе представителей специальной мониторинговой миссии.

Тэги:  проверка обсе, харьков, тюрьма, сизо, колония
 
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