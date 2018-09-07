Главная Новости Власть В Харькове торжественно подвели первые итоги фискального эксперимента
07.09.2018  16:50   

В Харькове торжественно подвели первые итоги фискального эксперимента

Налоговики Харькова успешно внедрили передовой фискальный сервис на помощь гражданам – сообщили сегодня на официальной странице ведомства kh.sfs.gov.ua


//kh.sfs.gov.ua
Центр админуслуг

Год назад в Первой столице заработала современное комплексное учреждение по предоставлению административных услуг. В одном месте были сконцентрированы почти 450 государственных услуг, которые оказываются в комфортных условиях, по максимально упрощенной процедуре и минимальными временными затратами.

В харьковском Региональном Центре административных услуг работают и оказывают профессиональную помощь сотрудники фискальной службы. Аналогов такой концентрации услуг бизнесу и населению нет ни в одном регионе страны. Граждане других стран, юридические и физические лица-предприниматели имеют возможность предоставить налоговую отчетность, получить консультацию по вопросам налогообложения, подтвердить статус налогового резидента Украины, зарегистрировать книгу учета доходов и расходов плательщикам единого налога и получить другие административные услуги, относящиеся к компетенции Государственной фискальной службы.

Всего за год работы, специалистами ГУ ГФС в Харьковской области в Региональном Центре предоставлено почти 90 000  административных услуг. Среди посетителей – жители и Харькова, и районов Харьковской области.

Наиболее популярные услуги, которые были отмечены на сайте:

·         лидируют услуги по предоставлению налоговой отчетности - 60 739;

·         следом - услуги по выдаче учетной карточки плательщика налогов - 13 935,

·         8 284 услуг по  внесению изменения в регистрационные данные,

·         5 870 граждан и их детей - зарегистрировано в Государственном реестре физических лиц,

·         получено налоговых консультаций - 5 518.

·         выдано справок о полученных доходах - 1 800.

На годовщине в Центре админуслуг присутствовали начальник управления обслуживания плательщиков ГУ ДФС в Харьковской области Сергей Биланчук и начальник управления коммуникаций Яна Чуб.

«Наша задача - своевременное и качественное предоставление услуг, отвечающих ожиданиям плательщиков. Комфортность, коммуникация и компетентность -основные принципы работы. Каждый посетитель, в том числе и с особыми проблемами, получит необходимые услуги », - отмечают налоговики.

 

 

Источник:   Территориальные органы ГФС в Харьковской области
 Тэги:  налоги, харьков, учат, административные услуги, эксперимент
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Власть В местные бюджеты Харьковщины поступило налогов на 7,03% больше прогнозируемого объема 04.09 Экономика и промышленность Как распределили выросший бюджет Харькова 27.08 Экономика и промышленность Харьковчане увеличивают выплаты на социалку
 
 

Видео

Первый вице - мэр Игорь Терехов встретился с собственниками гаражей, которые построены над тепломагистралью, по улице Шатиловской
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 