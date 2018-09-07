В Харькове торжественно подвели первые итоги фискального эксперимента

Налоговики Харькова успешно внедрили передовой фискальный сервис на помощь гражданам – сообщили сегодня на официальной странице ведомства kh.sfs.gov.ua
Год назад в Первой столице заработала современное комплексное учреждение по предоставлению административных услуг. В одном месте были сконцентрированы почти 450 государственных услуг, которые оказываются в комфортных условиях, по максимально упрощенной процедуре и минимальными временными затратами.
В харьковском Региональном Центре административных услуг работают и оказывают профессиональную помощь сотрудники фискальной службы. Аналогов такой концентрации услуг бизнесу и населению нет ни в одном регионе страны. Граждане других стран, юридические и физические лица-предприниматели имеют возможность предоставить налоговую отчетность, получить консультацию по вопросам налогообложения, подтвердить статус налогового резидента Украины, зарегистрировать книгу учета доходов и расходов плательщикам единого налога и получить другие административные услуги, относящиеся к компетенции Государственной фискальной службы.
Всего за год работы, специалистами ГУ ГФС в Харьковской области в Региональном Центре предоставлено почти 90 000 административных услуг. Среди посетителей – жители и Харькова, и районов Харьковской области.
Наиболее популярные услуги, которые были отмечены на сайте:
· лидируют услуги по предоставлению налоговой отчетности - 60 739;
· следом - услуги по выдаче учетной карточки плательщика налогов - 13 935,
· 8 284 услуг по внесению изменения в регистрационные данные,
· 5 870 граждан и их детей - зарегистрировано в Государственном реестре физических лиц,
· получено налоговых консультаций - 5 518.
· выдано справок о полученных доходах - 1 800.
На годовщине в Центре админуслуг присутствовали начальник управления обслуживания плательщиков ГУ ДФС в Харьковской области Сергей Биланчук и начальник управления коммуникаций Яна Чуб.
«Наша задача - своевременное и качественное предоставление услуг, отвечающих ожиданиям плательщиков. Комфортность, коммуникация и компетентность -основные принципы работы. Каждый посетитель, в том числе и с особыми проблемами, получит необходимые услуги », - отмечают налоговики.
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