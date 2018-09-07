Главная Новости Власть Игорь Терехов: Строительство ливневой канализации на новой пробивке за ХНАТОБом – на завершающем этапе
07.09.2018  17:05   

Игорь Терехов: Строительство ливневой канализации на новой пробивке за ХНАТОБом – на завершающем этапе

Работа на пробивке новой дороги, которая соединит улицы Рымарскую и Клочковскую, идет полным ходом. Здесь работают и бригады, и куча техники.


// Городской Дозор

Второй раз за эту неделю ход выполнения работ осмотрел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Конечно, мы сейчас будем наращивать темпы, поскольку очень много подготовительных работ за эту неделю было сделано. Сегодня мы приступили к завершающим этапам по ливневой канализации, полностью идет перекладка электрокабелей» – рассказал Игорь Терехов.

Это один из сложных этапов строительства пробивки – большое количество электрокабелей. Именно для этого пришлось сводить две понижающие специальные камеры, чтобы сети проходили в соответствии с нормами. Также ведутся работы по возведению опорной стены.

Первый вице-мэр добавил, въезд на строящуюся дорогу расширят – таких договоренностей удалось достичь с руководством оперного театра.

«Если не подведет погода, не возникнет форс-мажорных обстоятельств, то все будет закончено в запланированные сроки, то есть этой осенью», – отметил Игорь Терехов.

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Тэги:  терехов, пробивка, харьков
 
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