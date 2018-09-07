07.09.2018 17:40

Харьковские нотариусы сегодня отпраздновали четверть-вековой юбилей

Сегодня министр юстиции, выступая на Второй международной конференции «Стратегия развития нотариата в Украине», поздравил нотариальную сообщество Украины с 25-летним юбилеем принятия Закона Украины «О нотариате» и создания современного отечественного нотариата.



// golos.ua

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«Искренне поздравляю Вас с юбилеем создания украинского нотариата. 25 лет, возможно, не большой срок в исторических масштабах. Однако, это выдающаяся дата в масштабах становления украинского государства », - подчеркнул глава Минюста.

По его словам, украинский нотариус воспринимается каждым гражданином, как человек, к которому можно прийти за советом и за помощью.

«Украинский нотариус в сознании граждан ассоциируется с профессионализмом, ответственностью, открытостью и справедливостью. Это результат вашей ежедневной работы. Несколько лет назад вы взяли на себя чрезвычайно ответственную функцию - предоставление сервисов украинским гражданам в сфере регистрации недвижимости и бизнеса. Как инициатор этого процесса, я ни дня не пожалел, что принял решение передать часть полномочий Минюста именно нотариусам. Эта реформа является одной из самых успешных, - подчеркнул Павел Петренко. - Благодаря реализации процессов децентрализации в регистрационной сфере удалось убрать очереди, коррупцию, безответственность и равнодушие, которые были присущи старой регистрационной службе».

«В лице Министерства юстиции и в моем лице вы всегда будете иметь надежного партнера. Ведь сильный украинский нотариате - это сильная правовая система, это сильная Украина », - заявил Павел Петренко.