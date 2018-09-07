07.09.2018 19:58

Автомобилисту, сбившему 35-летнюю велосипедистку, светит 8 лет

Водитель, нарушивший ПДД и сбивший группу велосипедистов, предстанет перед судом.



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Как сообщает Прокуратура, в Харьковский районный суд области направлен обвинительный акт в отношении водителя, ставшего причиной ДТП с велосипедистами, в котором погибла женщина (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, происшествие случилось в июне этого года на подъездной дороге к аэропорту.

41-летний водитель автомобиля ВАЗ 21061 нарушил правила дорожного движения и, выехав на встречную полосу, сбил группу велосипедистов.

В результате аварии погибла 35-летняя женщина.

Кроме того, двое 16-летних ребят получили многочисленные травмы.



Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.