Полицейские Немышлянская района провели работу встреча с представителями ОБСЕ

Начальник подразделения подполковник полиции Александр Козленко пообщался с наблюдателем Франклином Тумешайтом.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Сегодня в «скользящем режиме» наша страна отмечает День украинского кино и День физической культуры и спорта.
влажн.:
давл.:
ветер: