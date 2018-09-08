08.09.2018 14:15

Полицейские Немышлянская района провели работу встреча с представителями ОБСЕ

Начальник подразделения подполковник полиции Александр Козленко пообщался с наблюдателем Франклином Тумешайтом.



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Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Во время встречи обсуждались вопросы криминогенной ситуации на территории обслуживания, а также состояние обеспечения общественной безопасности и порядка. К представителю Миссии были доведены основные показатели работы районной полиции за 8 месяцев, приоритетные направления и задачи на сентябрь.

- Такие встречи дают возможность представителям ОБСЕ объективно оценить работу полиции и наглядно убедиться в ее эффективности, - подчеркнул Александр Козленко.