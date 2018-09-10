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10.09.2018  08:08   

Новый учебный год в харьковских колониях (ФОТО)

С 3 по 7 сентября 2018 года в органах и учреждениях исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, в системе служебной подготовки, был начат новый 2018-2019 учебный год.


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занятие спортом в колонии

Первые занятия для лиц рядового и начальствующего состава подчиненных органов и учреждений исполнения наказаний были проведены на тему «История возникновения и становления государственности Украины», с привлечением специалистов других ведомств. Руководством межрегионального управления было определено, что главными задачами персонала является получение глубоких теоретических знаний и практических навыков, с целью обеспечения выполнения им своих служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне и неуклонного выполнения Законов Украины и соблюдения норм Кодекса профессиональной этики персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украина так далее.

С целью проведения занятий на должном профессиональном уровне постоянно привлекаются специалисты других министерств и ведомств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэги:  колония, учеба, харьков, подготовка, решетка
 
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