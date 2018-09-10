10.09.2018 12:10

Харьковская таможня обращает внимание на изменения в работе пунктов пропуска

Харьковская таможня ГФС информирует, что в последние дни в пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» (на границе с Российской Федерацией) наблюдается накопление транспортных средств личного пользования, которые следуют из Украины в Россию и полностью оформлены на выезд таможенным постом «Щербаковка».



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Указанное накопления объясняется введением в действие Закона РФ от 03.08.2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что приводит к увеличению времени в пункте пропуска российской стороны на оформление в таможенном отношении одного транспортного средства.

По имеющейся в Харьковской таможни ГФС информации, на контрольные операции и пропуск одного транспортного средства в РФ таможенным органом российской стороны в пункте пропуска «Нехотеевка» расходуется до 20 мин.

Таможенный пост «Щербаковка» работает в штатном режиме и готов к осуществлению таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств в объемах, соответствующих количеству транспортных средств, которые перемещаются в обоих направлениях через государственную границу Украины.