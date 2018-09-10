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10.09.2018  17:16   

Арендатор-мошенник городской земли выплатит более 170 тысяч долга за аренду

Предприниматель нарушил и другие пункты договора, поэтому прокуратура требует вернуть участок городу.


focus.ua

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 3 направила в хозяйственный суд области иск о взыскании с частного предприятия задолженности за аренду земли в Индустриальном районе Харькова, а также о расторжении соответствующего договора аренды в связи с существенными нарушениями условий пользования участком.

Как рассказала заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Наталья Коваленко, договор аренды земельного участка общей площадью более 1 га стоимостью более 31 млн. грн.  был заключен между предприятием и Харьковским городским советом в 2002 году.  На указанной площади находятся торговая площадка с навесами и гостевая автостоянка.
 
Однако арендатор не выполнил своих обязательств и перестал платить деньги за аренду земли. 

Общая сумма накопленного долга - свыше 170 тыс. грн.
 
Более того, в ходже изучения данного вопроса, выяснилось, что объекты недвижимости, расположенные на данной территории, принадлежат на праве собственности уже другим физическим лицам, хотя в соответствии с требованиями законодательства, при продаже зданий договор аренды должен быть расторгнут.
 
 В связи с этим прокуратурой был подан соответствующий судебный иск.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
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