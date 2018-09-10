Арендатор-мошенник городской земли выплатит более 170 тысяч долга за аренду

Предприниматель нарушил и другие пункты договора, поэтому прокуратура требует вернуть участок городу.
Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 3 направила в хозяйственный суд области иск о взыскании с частного предприятия задолженности за аренду земли в Индустриальном районе Харькова, а также о расторжении соответствующего договора аренды в связи с существенными нарушениями условий пользования участком.
Как рассказала заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Наталья Коваленко, договор аренды земельного участка общей площадью более 1 га стоимостью более 31 млн. грн. был заключен между предприятием и Харьковским городским советом в 2002 году. На указанной площади находятся торговая площадка с навесами и гостевая автостоянка.
Однако арендатор не выполнил своих обязательств и перестал платить деньги за аренду земли.
Общая сумма накопленного долга - свыше 170 тыс. грн.
Более того, в ходже изучения данного вопроса, выяснилось, что объекты недвижимости, расположенные на данной территории, принадлежат на праве собственности уже другим физическим лицам, хотя в соответствии с требованиями законодательства, при продаже зданий договор аренды должен быть расторгнут.
В связи с этим прокуратурой был подан соответствующий судебный иск.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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