Управление юстиции Харькова поэтапно продолжает бороться с буллингом в школах

Для учащихся общеобразовательной школ №25 города Харькова проведена лекция на тему "Я имею право" относительно того, как обнаружить признаки буллинга и как ему противодействовать.
На днях Главным специалистом Московского районного в городе Харькове отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Будяну А.В. для учащихся общеобразовательной школ №25 города Харькова проведена лекция на тему "Я имею право" относительно того, как обнаружить признаки буллинг и как ему противостоять.
Было сообщено как распознать травли:
· Отказ идти в школу по разным причинам - «не хочу, не интересно, не вижу смысла ...»
· Отсутствие контакта со сверстниками: нет друзей, «созвонов», не ведется переписка в соцсетях, поход в школу и возвращение оттуда наедине, некого спросить домашнее задание.
· Психосоматические признаки: частые болезни, например, ломота в теле, боли в животе, вирусные инфекции.
· Обрисованы руки или специфические рисунки на полях в тетради.
Желание идти в школу другой дорогой, чем та, которой идут все остальные дети.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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