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10.09.2018  17:57   

Управление юстиции Харькова поэтапно продолжает бороться с буллингом в школах

Для учащихся общеобразовательной школ №25 города Харькова проведена лекция на тему "Я имею право" относительно того, как обнаружить признаки буллинга и как ему противодействовать.


http://justic.kh.ua

На днях Главным специалистом Московского районного в городе Харькове отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Будяну А.В. для учащихся общеобразовательной школ №25 города Харькова проведена лекция на тему "Я имею право" относительно того, как обнаружить признаки буллинг и как ему противостоять.

Было сообщено как распознать травли:

·         Отказ идти в школу по разным причинам - «не хочу, не интересно, не вижу смысла ...»

·         Отсутствие контакта со сверстниками: нет друзей, «созвонов», не ведется переписка в соцсетях, поход в школу и возвращение оттуда наедине, некого спросить домашнее задание.

·         Психосоматические признаки: частые болезни, например, ломота в теле, боли в животе, вирусные инфекции.

·         Обрисованы руки или специфические рисунки на полях в тетради.

Желание идти в школу другой дорогой, чем та, которой идут все остальные дети.

Источник:   Харьковское Управление юстиции
 Тэги:  буллинг, юстиция, харьков, урок
 
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