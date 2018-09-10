10.09.2018 17:57

Управление юстиции Харькова поэтапно продолжает бороться с буллингом в школах

Для учащихся общеобразовательной школ №25 города Харькова проведена лекция на тему "Я имею право" относительно того, как обнаружить признаки буллинга и как ему противодействовать.



http://justic.kh.ua

На днях Главным специалистом Московского районного в городе Харькове отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Будяну А.В. для учащихся общеобразовательной школ №25 города Харькова проведена лекция на тему "Я имею право" относительно того, как обнаружить признаки буллинг и как ему противостоять.

Было сообщено как распознать травли:

· Отказ идти в школу по разным причинам - «не хочу, не интересно, не вижу смысла ...»

· Отсутствие контакта со сверстниками: нет друзей, «созвонов», не ведется переписка в соцсетях, поход в школу и возвращение оттуда наедине, некого спросить домашнее задание.

· Психосоматические признаки: частые болезни, например, ломота в теле, боли в животе, вирусные инфекции.

· Обрисованы руки или специфические рисунки на полях в тетради.

Желание идти в школу другой дорогой, чем та, которой идут все остальные дети.